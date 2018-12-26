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У "Батьківщині" назвали результати виборів в ОТГ індикатором підтримки

Новини » Політика    26.12.2018 - 10:41
У "Батьківщині" назвали результати виборів в ОТГ індикатором підтримки
Фото: Олександра Кужель (УНІАН)

Кужель прокоментувала результати виборів

Чергова беззаперечна перемога "Батьківщини" на місцевих виборах в ОТГ, які відбулися в Україні 23 грудня, свідчить про підтримку курсу кандидата в президенти Юлії Тимошенко. Про це зазначила народний депутат від партії Олександра Кужель у прямому в ефірі на телеканалі "Наш", повідомляє РБК-Україна.

За її даними, абсолютне перше місце з великим відривом посіла "Батьківщина" – 35,7%. На другому місці з результатом у 22,7% – Блок Петра Порошенка. Ці результати, наголосила Кужель, базуються на обробці протоколів з мокрими печатками.

"Для нас підтримка того курсу, з яким іде кандидат у президенти Юлія Тимошенко, є принциповим. І підтримка команди "Батьківщини", яка працює на виконання цього курсу, – це  індикатор, лакмусовий папірець: чи сприймають люди цей курс, чи ні. А для влади – це оцінка їх результатів", –  зауважила політик.

Водночас нардеп вважає, що виборчий процес дедалі більше нагадує вибори за часів Януковича. Зокрема, наявний безпрецедентний рівень тиску на кандидатів, погрози, масштабна скупка голосів, як це відбувалось, наприклад, у Київській області, вважає Кужель. 

Політолог прокоментував результати "Батьківщини" на виборах в ОТГ
Новини України Олександра КужельБатьківщинавыборыТимошенко Юлія
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