"Батькивщина" заявила о готовности защищать мэров от давления власти

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Именно мэры и местные депутаты, подчеркнула Тимошенко, находятся на передовой борьбы с последствиями эпидемии

Город Черкассы стал символом сопротивления страны двойным стандартам, а мэр города Анатолий Бондаренко - представитель "Батькивщины" - первым городским головой, который стал на защиту людей от "несправедливости, которую под прикрытием карантина внедряет власть". Об этом написала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Анатолий Бондаренко, а также народные депутаты от нашей фракции, которые приехали его поддержать, прибыли на допрос к следователю. Чем провинился мэр? Вернул работу и возможность заработка тысячам людей, чьи семьи за бездумные карантинные ограничения правительства президента Зеленского оказались на грани выживания. И решился назвать вещи своими именами. Сказал, что закон должен быть одним для всех - если власть закрывает рестораны по всей стране, то это должно распространяться и на элитные заведения провластных депутатов. Что неправильно разрешать работу сетевых фастфудов и гипермаркетов, чьи доходы измеряются миллиардами, и лишать мелких предпринимателей возможности заработать несколько тысяч на рынках", - написала лидер "Батькивщины".

По мнению Тимошенко, президент и его ставленники слышат только МВФ и олигархов, поэтому "Батькивщина" будет защищать представителей местной власти, которые отстаивают интересы людей.

"Батькивщина" не может наблюдать, как глава государства, который должен защищать права украинцев, системно нарушает закон. Мы становимся на защиту мэров от произвола президентской коалиции. Каждый городской председатель, совет, депутат, независимо от партийной принадлежности, - могут рассчитывать на мою поддержку. Вы можете обратиться ко мне в любой момент. Мы готовы вам помогать и делать все, чтобы общины чувствовали себя свободными и защищенными", - добавила Тимошенко.

Именно мэры и местные депутаты, подчеркнула Тимошенко, находятся на передовой борьбы с последствиями эпидемии и экономического кризиса, которые произошла из-за того, что власть за два месяца не удосужилась позаботиться даже о медиках.

"И напоследок. Лично президенту. Не передавайте "пламенные приветы" мэрам, не разобравшись со своими "велюровыми" приспешниками! Не дразните страну, которая кипит от возмущения двойными стандартами. Вспомните, что вместо преодолеть эпоху бедности, Вы лишь усилили ее. Выходите из ресторанов к людям! Они расскажут, чего им стоили Ваши бездумная политика и примитивный пиар", - призвала Тимошенко.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство о решении городского совета ослабить карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".

Позже Бондаренко заявил, что город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослабление карантина.