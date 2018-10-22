"Батькивщина" требует внеочередного заседания Рады из-за повышения тарифов на газ

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

В "Батькивщине" считают, что последствия повышения тарифов могут быть трагическими

"Батькивщина" требует внеочередного заседания Верховной рады из-за повышения тарифов на газ для населения на 23,5%. Об этом говорится в заявлении "Батькивщины", опубликованном на сайте политсилы.

"19 октября 2018 года на заседании Кабмина было принято решение о повышении цены на газ для граждан на 23,5% уже с 1 ноября. Это означает, что пропорционально вырастут тарифы на тепло, на горячую воду и другие коммунальные услуги. Последствия этого решения – трагические. Трагические прежде всего для рядовых украинцев. Люди и сейчас оплачивают коммунальные услуги с последних копеек, выкраивают последние гривны на армию, зато власть на простых граждан вешает еще и фальшивые долги. После очередного подорожания газа граждан, неспособных платить квартплату, станет больше. Большими станут и долги", - говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, "власть во главе с президентом Петром Порошенко сознательно загоняет миллионы украинцев в нищету и долговую зависимость".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уже обратилась к депутатам всех уровней – областных, районных, городских – немедленно созвать внеочередные сессии и требовать от президента отменить повышение цен на газ, тарифов на тепло и горячую воду.

Кроме того, фракция "Батькивщина" обратилась к председателю Верховной рады Андрею Парубию с требованием немедленно созвать внеочередную сессию парламента.

"Мы требуем принять постановление о моратории на повышение тарифов, которым непосредственно запретить правительству очередные противозаконные решения. Согласно Конституции, такое внеочередное заседание парламента может созвать или спикер, или 150 депутатов", - говорится в заявлении.

"Батькивщина" в Верховной раде уже получила подписные листы.

"Мы рассчитываем на поддержку всех неравнодушных народных депутатов, которые считают, что решение Кабмина относительно увеличения тарифов нужно остановить, а коммунальные тарифы выводить на обоснованный уровень", - заявили в "Батькивщине", сообщив, что уже поставили свои подписи.

"Если кто-то из коллег народных депутатов по определенным причинам, находясь в городе Киеве, не может подъехать в офис партии "Батькивщина", просим сообщить: мы сможем организовать доставку подписных листов. Мы должны отменить это необоснованное и преступное решение. Подорожание газа для граждан не должно состояться", - резюмировали в "Батькивщине".