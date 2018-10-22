"Батьківщина" вимагає позачергового засідання Ради через підвищення тарифів на газ

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

У "Батьківщині" вважають, що наслідки підвищення тарифів можуть бути трагічними

"Батьківщина" вимагає позачергового засідання Верховної ради через підвищення тарифів на газ для населення на 23,5%. Про це йдеться у заяві "Батьківщини", опублікованій на сайті політсили.

"19 жовтня 2018 року на засіданні Кабміну було ухвалено рішення про підвищення ціни на газ для громадян на 23,5% вже з 1 листопада. Це означає, що пропорційно зростуть тарифи на тепло, на гарячу воду та інші комунальні послуги. Наслідки цього рішення – трагічні. Трагічні насамперед для пересічних українців. Люди і зараз оплачують комунальні послуги з останніх копійок, викроюють останні гривні на армію, натомість влада на простих громадян вішає ще й фальшиві борги. Після чергового подорожчання газу громадян, нездатних сплачувати комірне, стане більше. Більшими стануть і борги", - йдеться у заяві.

На думку авторів заяви, "влада на чолі з президентом Петром Порошенком свідомо заганяє мільйони українців у бідність та боргову залежність".

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вже звернулася до депутатів всіх рівнів – обласних, районних, міських – негайно скликати позачергові сесії і вимагати від президента скасувати підвищення цін на газ, тарифів на тепло і гарячу воду.

Крім того, фракція "Батьківщина" звернулася до голови Верховної ради Андрія Парубія з вимогою негайно скликати позачергову сесію парламенту.

"Ми вимагаємо ухвалити постанову про мораторій на підвищення тарифів, яким безпосередньо заборонити уряду чергові протизаконні рішення. Згідно з Конституцією, таке позачергове засідання парламенту може скликати або спікер, або 150 депутатів", - йдеться у заяві.

"Батьківщина" у Верховній раді вже отримала підписні листи.

"Ми розраховуємо на підтримку усіх небайдужих народних депутатів, які вважають, що рішення Кабміну щодо збільшення тарифів потрібно зупинити, а комунальні тарифи виводити на обґрунтований рівень", - заявили у "Батьківщині", повідомивши, що вже поставили свої підписи.

"Якщо хтось з колег народних депутатів з певних причин, перебуваючи в місті Києві, не може під’їхати в офіс партії "Батьківщина", – просимо зголоситися: ми зможемо організувати доставку підписних листів. Ми повинні скасувати це необґрунтоване і злочинне рішення. Подорожчання газу для громадян не має відбутися", - резюмували у "Батьківщині".