ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Батькивщина" требует от Верховной рады немедленного принятия двух тарифных законов

Новина українською →
Киев, Четверг 09 сентября 2021 13:01
"Батькивщина" требует от Верховной рады немедленного принятия двух тарифных законов Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в парламенте (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Запланированное на осень повышение тарифов вдвое является современным геноцидом, который власть сознательно создает относительно украинской нации. Парламенту нужно немедленно принять разработанные "Батькивщиной" тарифные законы, которые смогут исправить ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

По ее словам, вместе с повышением цен на квартплату стремительно сокращаются субсидии.

"Если раньше субсидии получали семь миллионов хозяйств, то сейчас - всего два с половиной. Это значит, что у людей забрали субсидии, а тепло будет стоить в полтора раза дороже. Это не просто уничтожение украинцев, это реальное доведение их до состояния, когда они не могут кормить своих детей. И это властью игнорируется", - заявила Тимошенко.

Она призвала депутатов объединиться и не допустить энергетического коллапса, который скажется на жизни каждой украинской семьи.

"Наша команда требует немедленно принять подписанный всеми лидерами фракций законопроект №4680, который направляет на нужды населения газ отечественной добычи, что позволит не увеличивать, а наоборот - существенно снизить тарифы для людей. А также поддержать наш законопроект №6011 и пустить полученные от МВФ средства на увеличение субсидий и дотаций бюджетной сфере. Я прошу немедленно действовать, иначе это бьет по каждому человеку", - отметила лидер "Батькивщины".

Также Тимошенко в очередной раз отметила необходимость заслушать доклад премьер-министра по поводу тарифов.

Напомним, во время согласительного совета Юлия Тимошенко представила лидерам фракций план снижения тарифов и увеличения субсидий и призвала объединиться вокруг самых болезненных для людей вопросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Батькивщина Тимошенко
NEWS
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
В Украине впервые с мая более трех тысяч новых COVID-случаев
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине