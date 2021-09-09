"Батькивщина" требует от Верховной рады немедленного принятия двух тарифных законов

Запланированное на осень повышение тарифов вдвое является современным геноцидом, который власть сознательно создает относительно украинской нации. Парламенту нужно немедленно принять разработанные "Батькивщиной" тарифные законы, которые смогут исправить ситуацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

По ее словам, вместе с повышением цен на квартплату стремительно сокращаются субсидии.

"Если раньше субсидии получали семь миллионов хозяйств, то сейчас - всего два с половиной. Это значит, что у людей забрали субсидии, а тепло будет стоить в полтора раза дороже. Это не просто уничтожение украинцев, это реальное доведение их до состояния, когда они не могут кормить своих детей. И это властью игнорируется", - заявила Тимошенко.

Она призвала депутатов объединиться и не допустить энергетического коллапса, который скажется на жизни каждой украинской семьи.

"Наша команда требует немедленно принять подписанный всеми лидерами фракций законопроект №4680, который направляет на нужды населения газ отечественной добычи, что позволит не увеличивать, а наоборот - существенно снизить тарифы для людей. А также поддержать наш законопроект №6011 и пустить полученные от МВФ средства на увеличение субсидий и дотаций бюджетной сфере. Я прошу немедленно действовать, иначе это бьет по каждому человеку", - отметила лидер "Батькивщины".

Также Тимошенко в очередной раз отметила необходимость заслушать доклад премьер-министра по поводу тарифов.