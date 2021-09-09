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"Батьківщина" вимагає від Верховної ради негайного ухвалення двох тарифних законів

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 13:01
"Батьківщина" вимагає від Верховної ради негайного ухвалення двох тарифних законів Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в парламенті (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Заплановане на осінь підвищення тарифів удвічі є сучасним геноцидом, який влада свідомо чинить відносно української нації. Парламенту треба негайно ухвалити розроблені "Батьківщиною" тарифні закони, які зможуть виправити ситуацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

За її словами, разом із підвищенням цін на комірне стрімко скорочуються субсидії.

"Якщо раніше субсидії отримували сім мільйонів господарств, то зараз - лише два із половиною. Це означає, що у людей забрали субсидії, а тепло буде коштувати в півтора раза дорожче. Це не просто знищення українців, це реальне доведення їх до стану, коли вони не можуть годувати своїх дітей. І це владою ігнорується", - заявила Тимошенко.

Вона закликала депутатів об’єднатися й не допустити енергетичного колапсу, який позначиться на житті кожної української родини.

"Наша команда вимагає негайно ухвалити підписаний усіма лідерами фракцій законопроєкт №4680, який скеровує на потреби населення газ вітчизняного видобутку, що дозволить не збільшувати, а навпаки - суттєво знизити тарифи для людей. А також підтримати наш законопроєкт №6011 і пустити отримані від МВФ кошти на збільшення субсидій та дотації бюджетній сфері. Я прошу негайно діяти, інакше це б’є по кожній людині", - наголосила лідер "Батьківщини".

Також Тимошенко вкотре зауважила на необхідності заслухати доповідь прем’єр-міністра з приводу тарифів.

Нагадаємо, під час погоджувальної ради Юлія Тимошенко представила лідерам фракцій план зниження тарифів і збільшення субсидій та закликала об’єднатися довкола найболючіших для людей питань.

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