"Батькивщина" требует срочного отчета Коболева в Раде

В "Батькивщине" считают, что повестка дня Рады на неделю не соответствует "реалиям украинской жизни"

"Батькивщина" требует срочного отчета в парламенте главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сегодня, 19 июня, заявил заместитель руководителя фракции Сергей Соболев с трибуны Верховной рады, передает пресс-служба "Батькивщины".

"Повестка дня на текущую неделю не соответствует реалиям украинской жизни. Фракция "Батькивщина" требует немедленно внести в повестку дня на эту неделю вопрос отчета энергетического блока правительства и руководителя НАК "Нафтогаза" относительно развала энергетической отрасли Украины", – сказал он.

По словам политика, во время отчета энергетического блока правительства должны быть затронуты следующие вопросы: формирование тарифов на газ, вопросы сделок с неучтенным газом после реализации схемы "субсидии для населения", когда фактически миллиарды кубов газа "идут в карман газовым олигархам".

По словам Соболева, после поднятия цен и тарифов на газ практически 90% населения предлагают идти в очередь за субсидиями: "Это реальный развал бюджетной политики и энергетической системы Украины".

Кроме того, считает заместитель руководителя фракции "Батькивщины", парламент должен заслушать детали переговоров, которые ведет "Нафтогаз" о продаже "Укргаздобычи".

"Это задача правоохранительных органов – выяснить, каким образом финансовый спекулянт ведет переговоры с Коболєвим о продаже "Укргаздобыча" и каким образом Коболев ведет переговоры об очередном кредите на 250 млн грн на закупку газа, имея 1,6 млрд долл. доходов за прошлый год. Это вопросы, которые требуют немедленного ответа в парламенте, если президент и исполнительная власть не хотят поставить эти вопросы управляющему нефтегазовой отраслью", – заявил парламентарий.

Соболев также обратился к председателю парламента с требованием не вносить на рассмотрение законопроект, которым предлагается отстранить правительство от руководства государственными компаниями и передать все полномочия наблюдательным советам.

"Этот законопроект уже дважды "проваливался" в Верховной раде и поэтому председатель не имеет права снова ставить на голосование для включения в повестку дня", – подытожил он.