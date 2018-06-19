"Батьківщина" вимагає термінового звіту Коболєва в Раді

У "Батьківщині" вважають, що порядок денний Ради на тиждень не відповідає "реаліям українського життя"

"Батьківщина" вимагає термінового звіту в парламенті голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це сьогодні, 19 червня, заявив заступник керівника фракції Сергій Соболєв з трибуни Верховної ради, передає прес-служба "Батьківщини".

"Порядок денний на поточний тиждень не відповідає реаліям українського життя. Фракція "Батьківщина" вимагає негайно внести до порядку денного на цей тиждень питання звіту енергетичного блоку уряду та керівника НАК "Нафтогазу" щодо розвалу енергетичної галузі України", – сказав він.

За словами політика, під час звіту енергетичного блоку уряду мають бути порушені такі питання: формування тарифів на газ, питання оборудок з необлікованим газом після реалізації схеми "субсидії для населення", коли фактично мільярди кубів газу "йдуть в кишеню газовим олігархам".

За словами Соболєва, після підняття цін і тарифів на газ практично 90% населення пропонують йти в чергу за субсидіями: "Це реальний розвал бюджетної політики та енергетичної системи України".

Окрім того, вважає заступник керівника фракції "Батьківщини", парламент мав би заслухати деталі переговорів, які веде "Нафтогаз" про продаж "Укргазвидобування".

"Це завдання до правоохоронних органів – з‘ясувати, яким чином фінансовий спекулянт веде переговори з Коболєвим про продаж "Укргазвидобування" і яким чином Коболєв веде переговори про черговий кредит на 250 млн грн на закупівлю газу, маючи 1,6 млрд дол. прибутків за минулий рік. Це питання, які потребують негайної відповіді у парламенті, якщо президент та виконавча влада не хочуть поставити ці запитання керуючому нафтогазовою галуззю", – заявив парламентарій.

Соболєв також звернувся до голови парламенту з вимогою не вносити на розгляд законопроект, яким пропонується відсторонити уряд від керівництва державними компаніями та передати всі повноваження наглядовим радам.

"Цей законопроект вже двічі "провалювався" у Верховній раді й тому голова не має права його знову ставити на голосування до включення до порядку денного", – підсумував він.