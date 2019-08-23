"Батьківщина" відкликала свою кандидатуру на віце-спікера

Фото: Андрій Кожем'якін (УНІАН)

Кандидатом на посаду віце-спікера від "Батьківщини" була Олена Кондратюк

Політична партія "Батьківщина" відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної ради нового скликання. Про це заявив народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кожем'якіна, політсила ухвалила ріщення відкликати кандидатуру Олени Кондратюк на посаду віце-спекера та направила відповідний лист електронною поштою.

"Ми погоджуємось від нашої політсили з порядком денним. Вчора наша політсила, яка вже де-факто в опозиції, заявила, що ми подаємо кандидатуру на посаду віце-спікера. Ми прийняли рішення відкликати цю кандидатуру. Цей лист ми направили по електронній пошті. Всі інші питання ми готові обговорювати", - заявив Кожем'якін.

Зі свого боку голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що кандидатура Кондратюк була знята з розгляду на посаду заступника голови українського парламенту 9-го скликання.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін заявляв, що його політсила прийняла рішення висунути свою кандидатуру на посаду віце-спекера Верховної ради. Однак, Кожем'якін не називав прізвище кандидата на дану посаду.

Також РБК-Україна писало, що, за словами голови партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, на посаду заступника голови парламенту нового скликання було подано відразу декілька кандидатур.