"Батькивщина" предлагает альтернативный бюджет-2026. Тимошенко рассказала детали

"Батькивщина" разработала альтернативный бюджет страны на следующий год. Политсила предлагает дать социальные расходы не менее минимального прожиточного уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Речь идет обо всех людях - и пенсионерам, и педагогам, ученым, библиотекарям, почтальонам. А также выровнять все необходимые выплаты для военных - для их лечения и протезирования.

"Я вижу фундаментальные ресурсы, которые мы можем направить на усиление Украины, - оборону и поддержку людей", - заверила лидер "Батькивщины".

Больше всего ее возмущает, что в бюджете на следующий год власть прописала колоссальный разрыв в доходах различных слоев населения. К примеру, она отметила, что в НАБУ и САП будут получать 200-300 тысяч гривен в месяц в то время, когда зарплата учителей - на уровне 10 тысяч гривен.

Правда, из положительного лидер партии указала, что бюджет на 2026 год оставил расходы на оборону на уровне прошлого года.

"Мы не бедная страна. Мы - страна, которая непрофессионально составляет свой бюджет, неправильно использует свои ресурсы и, к сожалению, очень коррумпированная страна", - отметила Юлия Тимошенко.

Рассказывая об альтернативном бюджете, который подготовила ее команда, она указала на то, что этот документ базируется на реальных цифрах и расчетах. Юлия Тимошенко назвала не менее 5 источников, которые использовала "Батькивщина" для наполнения сметы. В частности, это:

Сокращение бюрократического аппарата - хотя бы до уровня 2018 года. Это сокращение даст дополнительные 119 миллиардов 217 миллионов гривен. Кстати, за период правления "слуг народа" на 32% увеличилось количество чиновников всех уровней. Реструктуризация внутреннего долга государства перед Национальным банком Украины. По словам Юлии Тимошенко, это фактически не долг, а искусственно созданная система выкачки денег из бюджета. На "погашение" уходит 175 млрд гривен ежегодно. Разумная реструктуризация реального внутреннего долга Украины даст около 300 млрд гривен. Отмена большого количества неэффективных и ненужных во время войны расходов: программа "Национальный кэшбек" (до 30 млрд гривен в год), "Национальный марафон" (2 млрд гривен), дополнительно на "информационную политику" еще 4 млрд гривен. Отмена решения об освобождении от уплаты налогов таможни, игорного бизнеса и тому подобное.

"Мы сбалансировали бюджет по доходам и расходам, и я ответственно как дважды премьер-министр могу заявить, что мы можем перейти на минимальную пенсию 7479 гривен, минимальную зарплату 12045 гривен и на минимальный уровень социальных выплат 7981 гривна", - добавила Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что еще в начале полномасштабного вторжения предлагала создать Правительство Национального Единства для эффективного принятия решений в интересах страны, однако власть тогда не прислушалась к ее предложению.

"Мы предложили президенту создать Правительство Национального Единства, собрать всех в одну команду и сделать так, чтобы лучшие специалисты страны из всех политических команд могли в составе коалиционного правительства принимать эффективные решения и в частности, бюджеты. Сегодня, не будучи частью коалиции, мы хотим профессионально помочь власти наладить работу в государстве", - пояснила лидер "Батькивщины".