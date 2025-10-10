ua en ru
"Батькивщина" предлагает альтернативный бюджет-2026. Тимошенко рассказала детали

Украина, Пятница 10 октября 2025 15:13
"Батькивщина" предлагает альтернативный бюджет-2026. Тимошенко рассказала детали Фото: Юлия Тимошенко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Батькивщина" разработала альтернативный бюджет страны на следующий год. Политсила предлагает дать социальные расходы не менее минимального прожиточного уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Речь идет обо всех людях - и пенсионерам, и педагогам, ученым, библиотекарям, почтальонам. А также выровнять все необходимые выплаты для военных - для их лечения и протезирования.

"Я вижу фундаментальные ресурсы, которые мы можем направить на усиление Украины, - оборону и поддержку людей", - заверила лидер "Батькивщины".

Больше всего ее возмущает, что в бюджете на следующий год власть прописала колоссальный разрыв в доходах различных слоев населения. К примеру, она отметила, что в НАБУ и САП будут получать 200-300 тысяч гривен в месяц в то время, когда зарплата учителей - на уровне 10 тысяч гривен.

Правда, из положительного лидер партии указала, что бюджет на 2026 год оставил расходы на оборону на уровне прошлого года.

"Мы не бедная страна. Мы - страна, которая непрофессионально составляет свой бюджет, неправильно использует свои ресурсы и, к сожалению, очень коррумпированная страна", - отметила Юлия Тимошенко.

Рассказывая об альтернативном бюджете, который подготовила ее команда, она указала на то, что этот документ базируется на реальных цифрах и расчетах. Юлия Тимошенко назвала не менее 5 источников, которые использовала "Батькивщина" для наполнения сметы. В частности, это:

  1. Сокращение бюрократического аппарата - хотя бы до уровня 2018 года. Это сокращение даст дополнительные 119 миллиардов 217 миллионов гривен. Кстати, за период правления "слуг народа" на 32% увеличилось количество чиновников всех уровней.
  2. Реструктуризация внутреннего долга государства перед Национальным банком Украины. По словам Юлии Тимошенко, это фактически не долг, а искусственно созданная система выкачки денег из бюджета. На "погашение" уходит 175 млрд гривен ежегодно.
  3. Разумная реструктуризация реального внутреннего долга Украины даст около 300 млрд гривен.
  4. Отмена большого количества неэффективных и ненужных во время войны расходов: программа "Национальный кэшбек" (до 30 млрд гривен в год), "Национальный марафон" (2 млрд гривен), дополнительно на "информационную политику" еще 4 млрд гривен.
  5. Отмена решения об освобождении от уплаты налогов таможни, игорного бизнеса и тому подобное.

"Мы сбалансировали бюджет по доходам и расходам, и я ответственно как дважды премьер-министр могу заявить, что мы можем перейти на минимальную пенсию 7479 гривен, минимальную зарплату 12045 гривен и на минимальный уровень социальных выплат 7981 гривна", - добавила Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что еще в начале полномасштабного вторжения предлагала создать Правительство Национального Единства для эффективного принятия решений в интересах страны, однако власть тогда не прислушалась к ее предложению.

"Мы предложили президенту создать Правительство Национального Единства, собрать всех в одну команду и сделать так, чтобы лучшие специалисты страны из всех политических команд могли в составе коалиционного правительства принимать эффективные решения и в частности, бюджеты. Сегодня, не будучи частью коалиции, мы хотим профессионально помочь власти наладить работу в государстве", - пояснила лидер "Батькивщины".

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила необходимость принятия поправок к закону №13420, которые предусматривают снятие верхних границ финансирования протезирования и обязательное направление раненых военных на ВЛК после лечения или реабилитации.

