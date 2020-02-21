"Батькивщина" предлагает штрафовать поставщиков комуслуг за завышенные платежки

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Александр Абдуллин предлагают Верховной Раде принять закон № 3097, который защитит украинцев от обмана поставщиками воды, газа тепла, электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По мнению представителей партии, в случае доказательства судом или во внесудебном порядке неправдивых данных в платежках - коммунальщикам придется возместить незаконные начисления в десятикратном размере.

"Мы получили тысячи обращений от людей, в которых они жалуются, что поставщики тепла, газа, воды, света нагло их обманывают. Людям сознательно завышают показатели, начисляют несуществующие долги. Это безобразие нужно немедленно прекратить. Ошиблась компания в платежке на 10 гривен - должен вернуть 1000, ошиблась на 1000 гривен придется отдать 10 000", - заявил Сергей Власенко.

По словам соавтора закона, по предоставлению коммунальных услуг нагло пользуются занятостью людей, которые вынуждены работать, чтобы сводить концы с концами. Беспомощная власть делает вид, что не замечает, как по всей стране обворовывают граждан.

"Украинцы не имеют возможности и времени судиться за такие платежки, потому что часто речь идет о 100, 200, 500 гривен, они вынуждены платить эти средства. Наш закон даст людям действенный инструмент. Каждый, кого попытаются обмануть, получит возможность вернуть свои деньги, защитить права и восстановить справедливость", - резюмировал Сергей Власенко.

Указывается, что проект закона о внесении изменений в закон Украины "О защите прав потребителей" (относительно гарантий правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг стоимости поставки природного газа, воды, электричества, тепловой энергии, коммунальных услуг) уже зарегистрировано в парламенте.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.

По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%.