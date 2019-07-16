"Батькивщина" поддерживает внеочередную сессию Рады

Команда "Батькивщины" поддерживает предложение команды президента Владимира Зеленского провести внеочередное заседание Верховной рады. Об этом Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook.

Лидер партии предлагает президенту, кроме вопросов Антикоррупционного суда, добавить в повестку дня этого заседания еще два вопроса, которые больше всего беспокоят людей.

В частности, по ее словам, речь идет о законе "Батькивщины" о направлении газа украинской добычи на потребности населения, что снизит цену на газ минимум вдвое.

Второй вопрос – правка существующего бюджета, которой будет исправлено нарушение закона и минимальная пенсия будет повышена до уровня прожиточного минимума – 3094 грн, отметила Тимошенко.

"Правильно будет, чтобы мы не ждали следующего года и приняли в четверг эти изменения в бюджет, и чтобы люди могли получить законную пенсию не ниже 3094 грн", – подчеркнула Тимошенко.