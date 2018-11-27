"Батькивщина" поддержала введение военного положения в приграничных областях

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Фракция "Батькивщина" единогласно поддержала закон

Фракция "Батькивщина" единогласно поддержала закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338). Решение фракции прокомментировала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в своем Facebook.

Голосование за военное положение Моя команда сегодня проголосовала за введение военного положения на 30 дней в приграничных регионах Украины. Сегодня мы были за шаг к узурпации власти и установления новой диктатуры. Совместными действиями в парламенте нам удалось отстоять демократию, при этом обеспечив военных необходимыми инструментами для защиты нашей страны. В процессе обсуждения мы предупредили, что готовы голосовать за военное положение, но не готовы поддержать разрушение прав и свобод украинцев под этим прикрытием. Президент публично заявил с трибуны Верховной Рады, что ограничение прав и свобод граждан он применит только в случае наземной российской военной агрессии. Дай Бог, этого никогда не произойдет. И все наши пленные вернутся домой. Украина победит! Опубликовано Юлией Тимошенко Понедельник, 26 ноября 2018 г.

"Сегодня мы были за шаг к узурпации власти и установлению новой диктатуры. Совместными действиями в парламенте нам удалось отстоять демократию, при этом обеспечив военных необходимыми инструментами для защиты нашей страны", – написала Тимошенко.

По ее словам, в процессе обсуждения она предупредила, что ее команда готова голосовать за военное положение, но не готова поддержать разрушение прав и свобод украинцев под этим прикрытием.

"Президент публично заявил с трибуны Верховной рады, что ограничение прав и свобод граждан он применит только в случае наземной российской военной агрессии. Дай Бог, этого никогда не произойдет. И все наши пленные вернутся домой", – отметила политик.

Также депутаты от "Батькивщины" проголосовали за назначение президентских выборов на предусмотренную Конституцией дату и поддержали обращение Верховной рады к международным институтам в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины.