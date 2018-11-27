"Батьківщина" підтримала введення воєнного стану в прикордонних областях

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Фракція "Батьківщина" одностайно підтримала закон

Фракція "Батьківщина" одностайно підтримала закон про затвердження указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (№9338). Рішення фракції прокоментувала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на своєму Facebook.

Голосування за воєнний стан Моя команда сьогодні проголосувала за введення воєнного стану на 30 днів у прикордонних регіонах України. Сьогодні ми були за крок до узурпації влади і встановлення нової диктатури. Спільними діями у парламенті нам вдалося відстояти демократію, при цьому забезпечивши військових необхідними інструментами для захисту нашої країни. У процесі обговорення ми попередили, що готові голосувати за воєнний стан, але не готові підтримати руйнацію прав і свобод українців під цим прикриттям. Президент публічно заявив з трибуни Верховної Ради, що обмеження прав і свобод громадян він застосує тільки у випадку наземної російської воєнної агресії. Дай Боже, цього ніколи не станеться. І всі наші полонені повернуться додому. Україна переможе! Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 26 листопад 2018 р.

"Сьогодні ми були за крок до узурпації влади та встановлення нової диктатури. Спільними діями у парламенті нам вдалося відстояти демократію, при цьому забезпечивши військових необхідними інструментами для захисту нашої країни", – написала Тимошенко.

За її словами, в процесі обговорення вона попередила, що її команда готова голосувати за воєнний стан, але не готова підтримати руйнацію прав і свобод українців під цим прикриттям.

"Президент публічно заявив з трибуни Верховної ради, що обмеження прав і свобод громадян він застосує тільки у випадку наземної російської воєнної агресії. Дай Боже, цього ніколи не станеться. І всі наші полонені повернуться додому", – зазначила політик.

Також депутати від "Батьківщини" проголосували за призначення президентських виборів на передбачену Конституцією дату та підтримали звернення Верховної ради до міжнародних інституцій у зв'язку із черговим актом агресії РФ проти України.