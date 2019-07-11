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"Батькивщина" поддержала Избирательный кодекс с открытыми списками

Новости » Политика    11.07.2019 - 12:49
"Батькивщина" поддержала Избирательный кодекс с открытыми списками
Фото: Сергей Соболев (РБК-Украина)

Проект Избирательного кодекса Украины поддержали 230 народных депутатов

Фракция "Батькивщина" проголосовала за проект Избирательного кодекса Украины (№3112-1). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя фракции Сергея Соболева.

"Мы считаем, что это реальное изменение ситуации и реальный шанс, когда коррупция исчезнет из избирательного процесса", – подчеркнул Соболев.

Он также напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко настаивала, чтобы одним из первых пунктов коалиционного соглашения был пункт об открытых избирательных списках.

"Мы считали, что это ключевой момент, который изменит политическую систему государства. К сожалению, этот вопрос рассматривался долгих 5 лет. И первый пункт коалиционного соглашения, наконец, попал в сессионный зал", – подчеркнул Соболев.

Проект Избирательного кодекса Украины поддержали 230 народных депутатов.

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