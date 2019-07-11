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"Батьківщина" підтримала Виборчий кодекс з відкритими списками

Новини » Політика    11.07.2019 - 12:49
"Батьківщина" підтримала Виборчий кодекс з відкритими списками
Фото: Сергій Соболє(РБК-Україна)

Проект Виборчого кодексу України підтримали 230 народних депутатів

Фракція "Батьківщина" проголосувала за проект Виборчого кодексу України (№3112-1). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови фракції Сергія Соболєва.

"Ми вважаємо, що це реальна зміна ситуації та реальний шанс, коли корупція зникне з виборчого процесу", – наголосив Соболєв.

Він також нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко наполягала, щоб одним з перших пунктів коаліційної угоди був пункт про відкриті виборчі списки.

"Ми вважали, що це ключовий момент, який змінить політичну систему держави. На жаль, це питання розглядалося довгих 5 років. І перший пункт коаліційної угоди, нарешті, потрапив до сесійної зали", – наголосив Соболєв.

Проект Виборчого кодексу України підтримали 230 народних депутатів.

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