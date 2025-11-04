"Батькивщина" не поддержала законопроект о цифровизации исполнительных производств

Фракция "Батькивщина" проголосовала против принятия за основу законопроекта №14005, который предусматривает цифровизацию исполнительных производств. В партии заявили, что документ может создать риски для граждан, имеющих долги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте политсилы.

В Верховной Раде рассмотрели законопроект №14005, направленный на цифровизацию процессов в сфере исполнительного производства. Он в частности предполагает упрощение процедур взыскания долгов и усиление контроля за их выполнением.

Фракция "Батькивщина" стала единственной парламентской силой, не поддержавшей документ. Как пояснила лидер партии Юлия Тимошенко, законопроект, по ее мнению, может привести к ситуациям, когда во время военного положения украинцы будут рисковать потерять жилье из-за долгов.

Тимошенко подчеркнула, что это уже третья попытка принять подобную инициативу в Раде. По ее словам, фракция выступает за сохранение права граждан на собственность, особенно в условиях войны.

Она также отметила, что законопроект предполагает автоматическое внесение должников в соответствующий реестр, что может приводить к блокированию счетов и имущества без отдельного судебного решения.

"Если у человека или предприятия есть "хотя бы гривна долга", то они автоматически попадают в реестр должников и им, без суда и следствия, будут блокироваться счета и имущество", - заявила нардепка.

При этом Тимошенко назвала несправедливым то, что документ содержит исключения для коммерческих банков, на которые ограничения не будут распространяться.