"Батькивщина" обработала 29% протоколов: Тимошенко и Зеленский во втором туре

Команда "Батькивщины" обработала 29% протоколов с мокрыми печатями и подписями всех членов комиссии, по данным которых во второй тур президентских выборов выходят Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Об этом заявили на совместном брифинге в пресс-центре Юлии Тимошенко заместители председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев и Сергей Власенко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы имеем результат 29% обработанных протоколов. Так, Владимир Зеленский – 23,9%, Юлия Тимошенко – 18,06%, Петр Порошенко – 14,74%", – сообщил Соболев.

Со своей стороны Власенко продемонстрировал первый протокол с участка №320686 (округ №91) в Киевской области. Так, первые данные непосредственно с избирательных участков свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский имеет 25%, Юлия Тимошенко – 22,38%, Порошенко – 19,1%.