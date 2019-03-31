"Батьківщина" опрацювала 29% протоколів: Тимошенко і Зеленський у другому турі

Команда "Батьківщини" опрацювала 29% протоколів з мокрими печатками та підписами всіх членів комісії, за даними яких у другий тур президентських виборів виходять Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський. Про це заявили на спільному брифінгу в прес-центрі Юлії Тимошенко заступники голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв та Сергій Власенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо результат 29% опрацьованих протоколів. Так, Володимир Зеленський – 23,9%, Юлія Тимошенко – 18,06%, Петро Порошенко – 14,74%", – повідомив Соболєв.

Зі свого боку Власенко продемонстрував перший протокол з дільниці №320686 (округ №91) у Київській області. Так, перші дані безпосередньо з виборчих дільниць свідчать про те, що Володимир Зеленський має 25%, Юлія Тимошенко – 22,38%, Порошенко – 19,1%.