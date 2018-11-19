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"Батькивщина" назвала госбюджет-2019 коррупционным и голосовать за него не будет

Новости » Политика    19.11.2018 - 14:11
"Батькивщина" назвала госбюджет-2019 коррупционным и голосовать за него не будет
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По словам Тимошенко, 32% бюджета направляется на большую "финансовую пирамиду"

"Батькивщина" не будет голосовать за "никчемный" проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на брифинге по итогам Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп, передает пресс-служба политсилы.

"Каждый проект бюджета, который представляется правительством Порошенко за последние 4 года, является концентрированным воплощением коррупции, которую возглавляет президент. И бюджет на следующий год не исключение", – отметила она.

Так, по словам политика, 32% бюджета направляется на "огромную финансовую пирамиду", которая называется "долги государства Украина".

"419 млрд грн – это то, что они хотят забрать у государства и не потратить на ее развитие. Сравните с расходами на оборону – 85 млрд, доходами Пенсионного фонда – 120 млрд грн", – уточнила лидер "Батькивщины".

Она также добавила, что в условиях повышения тарифов еще и на 22% уменьшаются субсидии для украинских семей.

Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" уже 4 с половиной года не голосует за такие бюджеты бедности и стагнации.

"Все, кто проголосует за проект бюджета на следующий год, являются сообщниками и в коррупции, и в издевательстве над украинской нацией", – убеждена председатель партии.

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