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"Батьківщина" назвала держбюджет-2019 корупційним і голосувати за нього не буде

Новини » Політика    19.11.2018 - 14:11
"Батьківщина" назвала держбюджет-2019 корупційним і голосувати за нього не буде
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, 32% бюджету скеровується на велику "фінансову піраміду"

"Батьківщина" не голосуватиме за "нікчемний" проект державного бюджету на 2019 рік. Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко на брифінгу за підсумками Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і груп, передає прес-служба політсили.

"Кожен проект бюджету, який подається урядом Порошенка за останні 4 роки, є концентрованим втіленням корупції, яку президент очолює. І бюджет на наступний рік не виняток", – зазначила вона.

Так, за словами політика, 32% бюджету скеровується на "велику фінансову піраміду", яка називається "борги держави Україна".

"419 млрд грн – це те, що вони хочуть забрати в держави і не витратити на її розвиток. Порівняйте з видатками на оборону – 85 млрд, доходами Пенсійного фонду – 120 млрд грн", – уточнила лідер "Батьківщини".

Вона також додала, що в умовах підвищення тарифів ще й на 22% зменшуються субсидії для українських родин.

Лідер партії нагадала, що команда "Батьківщини" вже 4 з половиною роки не голосує за такі бюджети бідності та стагнації.

"Усі, хто проголосує за проект бюджету на наступний рік, є спільниками і в корупції, і в знущанні над українською нацією", – переконана голова партії.

 

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