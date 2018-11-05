"Батькивщина" настаивает на ВСК для расследования нападений на активистов, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что создание ВСК – это прямая норма Конституции Украины

"Батькивщина" настаивает на создании Временной следственной комиссии (ВСК) для расследования нападений на активистов и требует поставить в повестку дня и принять закон о ВСК (№1098). Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, передает пресс-служба политсилы.

Как отметила лидер "Батькивщины", с начала 2018 года зафиксировано 54 покушения на жизнь и здоровье общественных деятелей.

"Это обозначает системную войну, которая ведется в Украине против активистов. В большинстве – это молодые люди, которые не хотят мириться с клановой системой", – подчеркнула она.

Тимошенко отметила, что создание ВСК – это прямая норма Конституции Украины. Она обратилась к председателю парламента Андрею Парубию с требованием решить этот вопрос и поставить законопроект о создании ВСК первую очередь.

"Если убивать наших детей нагло, цинично за то, что они борются с украинской мафией, которая заполонила Украину, если не реагировать, это будет означать, что мы такие же, как и те, кто обливает их кислотой, кто объявил против них войну", – сказала она.

В случае, если законопроект о создании ВСК не будет вынесен на рассмотрение, "Батькивщина" отказывается голосовать за другие вопросы повестки дня.