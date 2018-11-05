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"Батьківщина" наполягає на ТСК для розслідування нападів на активістів, - Тимошенко

Новини » Політика    05.11.2018 - 12:50
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що створення ТСК – це пряма норма Конституції України

"Батьківщина" наполягає на створенні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на активістів і вимагає поставити до порядку денного та ухвалити закон про ТСК (№1098). Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів, передає прес-служба політсили.

Як зазначила лідер "Батьківщини", з початку 2018 року зафіксовано 54 замахи на життя та здоров’я громадських діячів.

"Це означає системну війну, яка ведеться в Україні проти активістів. У більшості – це молоді люди, які не хочуть миритися з клановою системою", – наголосила вона.

Тимошенко зауважила, що створення ТСК – це пряма норма Конституції України. Вона звернулася до голови парламенту Андрія Парубія з вимогою вирішити це питання і поставити законопроект про створення ТСК першочергово.

"Якщо вбивати наших дітей нахабно, цинічно за те, що вони борються  з українською мафією, яка заполонила Україну, якщо не реагувати, це означатиме, що ми такі самі, як і ті, хто обливає їх кислотою, хто оголосив проти них війну", – сказала вона.

У разі, якщо законопроект про створення ТСК не буде винесено на розгляд, "Батьківщина" відмовляється голосувати за інші питання порядку денного.

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