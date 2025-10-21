"Батьківщина" наполягає змінити бюджет, - Тимошенко

Вона закликала народних обранців затвердити гідний воюючої країни кошторис, зокрема не залишати на наступний рік вкрай низьке грошове забезпечення для військових, мінімальну пенсію на рівні 2595 гривень, при мінімальному прожитковому рівні для пенсіонерів 7479 гривень.

"Наша команда подала альтернативний бюджет, в якому ми вказали дохідну частину, де ми чітко розклали, де кожну копійку взяти, та видаткову частину", - зауважила Тимошенко.

Представляючи правки "Батьківщини", лідерка партії з трибуни парламенту назвала ключові джерела, які зможуть суттєво поповнити дохідну частину бюджету.

"Батьківщина", за її словами, пропонує ухвалити рішення про репрофайлінг, тобто реструктуризацію заборгованості України перед НБУ. Таким чином вивільниться 175 млрд гривень.

"Всі члени бюджетного комітету одноголосно підтримали нашу правку реструктурувати цей борг, і 175 млрд гривень направити на пенсії, зарплати, зброю і нормальне життя країни", - додала Тимошенко.

Інша правка "Батьківщини" до бюджету-2026 передбачала заборону на час війни використовувати Нацбанку такий інструмент як "депозитні сертифікати", тоді бюджет доотримає 90 млрд гривень.

Крім того, фракція радила провести "розумну" реструктуризацію внутрішнього державного боргу: комерційним банкам будуть виплачуватись відсотки, але основну суму боргу виплачувати не будуть. Так бюджет-2026 заощадить 500 млрд 400 млн гривень. Також, на думку нардепів "Батьківщини", варто перерахувати курс "гривня-долар", "гривня-євро" для виплати зовнішнього боргу, і в бюджеті вивільняється 44 млрд 900 млн гривень.

Додатково 94,5 млрд гривень, за підрахунками "Батьківщини" можна отримати в державну казну, якщо повернути кількість цивільних бюрократів до рівня 2019 року, наразі їх кількість збільшилась на 31%.

"Коли все це порахувати - а це без детінізації, без податків із грального бізнесу, без зняття пільг олігархам, без наведення ладу на митниці - тільки на ось цих конкретних прикладах можна отримати 905 млрд 300 млн гривень. Ми пропонуємо всі ці ресурси врахувати і на базі цього змінити бюджет", - закликала Юлія Тимошенко.