"Батькивщина" настаивает изменить бюджет, - Тимошенко

Она призвала народных избранников утвердить достойную воюющей страны смету, в частности не оставлять на следующий год крайне низкое денежное обеспечение для военных, минимальную пенсию на уровне 2595 гривен, при минимальном прожиточном уровне для пенсионеров 7479 гривен.

"Наша команда подала альтернативный бюджет, в котором мы указали доходную часть, где мы четко разложили, где каждую копейку взять, и расходную часть", - отметила Тимошенко.

Представляя правки "Батькивщины", лидер партии с трибуны парламента назвала ключевые источники, которые смогут существенно пополнить доходную часть бюджета.

"Батькивщина", по ее словам, предлагает принять решение о репрофайлинге, то есть реструктуризации задолженности Украины перед НБУ. Таким образом высвободится 175 млрд гривен.

"Все члены бюджетного комитета единогласно поддержали нашу правку реструктуризировать этот долг, и 175 млрд гривен направить на пенсии, зарплаты, оружие и нормальную жизнь страны", - добавила Тимошенко.

Другая правка "Батькивщины" в бюджет-2026 предусматривала запрет на время войны использовать Нацбанку такой инструмент как "депозитные сертификаты", тогда бюджет дополучит 90 млрд гривен.

Кроме того, фракция советовала провести "разумную" реструктуризацию внутреннего государственного долга: коммерческим банкам будут выплачиваться проценты, но основную сумму долга выплачивать не будут. Так бюджет-2026 сэкономит 500 млрд 400 млн гривен. Также, по мнению нардепов "Батькивщины", стоит пересчитать курс "гривна-доллар", "гривна-евро" для выплаты внешнего долга, и в бюджете высвобождается 44 млрд 900 млн гривен.

Дополнительно 94,5 млрд гривен, по подсчетам "Батькивщины" можно получить в государственную казну, если вернуть количество гражданских бюрократов до уровня 2019 года, сейчас их количество увеличилось на 31%.

"Когда все это посчитать - а это без детенизации, без налогов с игорного бизнеса, без снятия льгот олигархам, без наведения порядка на таможне - только на вот этих конкретных примерах можно получить 905 млрд 300 млн гривен. Мы предлагаем все эти ресурсы учесть и на базе этого изменить бюджет", - призвала Юлия Тимошенко.