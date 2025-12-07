"Батьківщина" ініціює запровадження мораторію на підвищення податків для бізнесу

На її переконання, у воюючій країні не можуть бути створені сприятливі умови для олігархів і водночас запроваджуватися підвищення податків для малих підприємців.

"Влада придумала ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони задумали завдати удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. І от всі вони отримають зростання податків фактично втричі!" - наголосила Юлія Тимошенко.

За її прогнозами, під удар потраплять 250 тисяч малих підприємств.

"Внаслідок цієї «новації» запровадження ПДВ для ФОПів третина малого бізнесу не витримає і закриється", - застерегла Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголошує, що для малого бізнесу мають бути запропоновані ефективні механізми для роботи й розвитку, адже саме мікропідприємці є фундаментом сильної економіки.

Вона пообіцяла, що її команда зірве плани влади зі знищення малого і середнього бізнесу.

"Наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів. І ми зробимо все для того, щоб цей законопроєкт був ухвалений найближчим часом", – повідомила лідерка "Батьківщини".

За її словами, влада маніпулює, коли виправдовує введення ПДВ для ФОПів «необхідністю наповнення бюджету», адже якщо його буде введено, то малі підприємці просто припинять існувати.

"Мета - не в поповненні бюджету, а в знищенні української нації! Економічними методами", - пояснила Юлія Тимошенко та запевнила, що фракція "Батьківщина" в парламенті продовжить захищати малий бізнес та не дозволить владі знищити середній клас.