ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Батьківщина" ініціює запровадження мораторію на підвищення податків для бізнесу

Неділя 07 грудня 2025 17:28
UA EN RU
"Батьківщина" ініціює запровадження мораторію на підвищення податків для бізнесу Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Сергій Новіков

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для ФОПів, які мають річний дохід 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

На її переконання, у воюючій країні не можуть бути створені сприятливі умови для олігархів і водночас запроваджуватися підвищення податків для малих підприємців.

"Влада придумала ефективний інструмент ліквідації середнього класу в Україні. Вони задумали завдати удар в саме серце України з тилу. Вони планують запровадити ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. І от всі вони отримають зростання податків фактично втричі!" - наголосила Юлія Тимошенко.

За її прогнозами, під удар потраплять 250 тисяч малих підприємств.

"Внаслідок цієї «новації» запровадження ПДВ для ФОПів третина малого бізнесу не витримає і закриється", - застерегла Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголошує, що для малого бізнесу мають бути запропоновані ефективні механізми для роботи й розвитку, адже саме мікропідприємці є фундаментом сильної економіки.

Вона пообіцяла, що її команда зірве плани влади зі знищення малого і середнього бізнесу.

"Наша команда вже зараз подає до Верховної Ради законопроєкт про введення мораторію на підвищення податків або введення нових податків для ФОПів. І ми зробимо все для того, щоб цей законопроєкт був ухвалений найближчим часом", – повідомила лідерка "Батьківщини".

За її словами, влада маніпулює, коли виправдовує введення ПДВ для ФОПів «необхідністю наповнення бюджету», адже якщо його буде введено, то малі підприємці просто припинять існувати.

"Мета - не в поповненні бюджету, а в знищенні української нації! Економічними методами", - пояснила Юлія Тимошенко та запевнила, що фракція "Батьківщина" в парламенті продовжить захищати малий бізнес та не дозволить владі знищити середній клас.

Раніше Тимошенко заявляла, що під час розгляду проєкту держбюджету-2026 у Раді Юлія Тимошенко висловила низку критичних зауважень, зокрема щодо підходів до формування боргових виплат та розподілу бюджетних ресурсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко Батькивщина
Новини
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни