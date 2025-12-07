ua en ru
"Батькивщина" инициирует введение моратория на повышение налогов для бизнеса

Воскресенье 07 декабря 2025 17:28
"Батькивщина" инициирует введение моратория на повышение налогов для бизнеса Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (facebook.com YuliaTymoshenko)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала идею власти ввести НДС для ФЛП, которые имеют годовой доход 1 миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По ее убеждению, в воюющей стране не могут быть созданы благоприятные условия для олигархов и одновременно вводиться повышение налогов для малых предпринимателей.

"Власть придумала эффективный инструмент ликвидации среднего класса в Украине. Они задумали нанести удар в самое сердце Украины с тыла. Они планируют ввести НДС для предпринимателей с годовым доходом более 1 миллиона гривен. И вот все они получат рост налогов фактически втрое!" - отметила Юлия Тимошенко.

По ее прогнозам, под удар попадут 250 тысяч малых предприятий.

"Вследствие этой "новации" введения НДС для ФЛП треть малого бизнеса не выдержит и закроется", - предостерегла Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отмечает, что для малого бизнеса должны быть предложены эффективные механизмы для работы и развития, ведь именно микропредприниматели являются фундаментом сильной экономики.

Она пообещала, что ее команда сорвет планы власти по уничтожению малого и среднего бизнеса.

"Наша команда уже сейчас подает в Верховную Раду законопроект о введении моратория на повышение налогов или введение новых налогов для ФЛП. И мы сделаем все для того, чтобы этот законопроект был принят в ближайшее время", - сообщила лидер "Батькивщины".

По ее словам, власть манипулирует, когда оправдывает введение НДС для ФЛП "необходимостью наполнения бюджета", ведь если он будет введен, то малые предприниматели просто прекратят существовать.

"Цель - не в пополнении бюджета, а в уничтожении украинской нации! Экономическими методами", - пояснила Юлия Тимошенко и заверила, что фракция "Батькивщина" в парламенте продолжит защищать малый бизнес и не позволит власти уничтожить средний класс.

Ранее Тимошенко заявляла, что во время рассмотрения проекта госбюджета-2026 в Раде Юлия Тимошенко высказала ряд критических замечаний, в частности относительно подходов к формированию долговых выплат и распределения бюджетных ресурсов.

