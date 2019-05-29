"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

Команда партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко идет на досрочные парламентские выборы самостоятельно. Об этом Тимошенко заявила в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По словам Тимошенко, ее команда является самодостаточной и сможет показать хороший результат изменений в стране.

"Те политические силы, которые поддерживают наш Новый курс, коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко отметила, что ее политической силе и ей лично очень важно просто создать условия, при которых украинцы будут счастливыми.

"Для меня люди никогда не были электоральным полем. И это содержание моей работы в политике: я всегда пыталась делать то, что нужно людям и Украине", – заверила она.

Тимошенко также считает, что сейчас надо говорить не об обьединении или розьединении политиков, а о том, как дальше действовать новой власти, новому президенту.

"Наша команда не в оппозиции к новому президенту. Мы хотели ему передать Новый экономический курс, который мы разработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди", – подытожила лидер "Батькивщины".