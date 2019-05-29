"Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно

Команда партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко йде на дострокові парламентські вибори самостійно. Про це Тимошенко заявила ефірі Українського радіо, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За словами Тимошенко, її команда є самодостатньою і зможе показати хороший результат змін в країні.

"Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, - ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно", - наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко зауважила, що наразі її політичній силі та їй особисто дуже важливо просто створити умови, за яких українці будуть щасливими.

"Для мене люди ніколи не були електоральним полем. І це зміст моєї роботи в політиці: я завжди намагалась робити те, що потрібно людям і Україні", – запевнила вона.

Тимошенко вважає також, що зараз треба говорити не про об'єднання чи роз'єднання політиків, а про те, як далі діяти новій владі, новому президенту.

"Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди", – підсумувала лідер "Батьківщини".