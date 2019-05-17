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"Батькивщина" готова к коалиционным переговорам

Новости » Политика    17.05.2019 - 13:37
"Батькивщина" готова к коалиционным переговорам
Фото: Сергей Власенко (РБК-Украина)

Также "Батькивщина" готова к формированию нового правительства

"Батькивщина" готова к коалиционным переговорам и формированию нового правительства. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя партии Сергей Власенко журналистам в кулуарах Верховной рады Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы по крайней мере стратегически разделить взгляды "Батькивщины", мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226, то мы готовы говорить о создании коалиции", – сказал он, напомнив, что Юлия Тимошенко настаивала на создании новой коалиции после выборов президента.

Объединение, по убеждению Власенко, возможно вокруг идеологических вещей, "вокруг технического правительства, которое будет работать в переходный период".

"Если мне скажут: давайте объединяться вокруг повышения тарифов, то я скажу "нет". Если вокруг уменьшения тарифов, то да. Если речь пойдет об объединении вокруг коррупции в "Укроборонпроме", то мы этого делать не будем. Но если вокруг реформирование армии по стандартам НАТО, то, конечно, да", – объяснил позицию член фракции.

Власенко также считает, что техническому правительству парламент должен задать условную дорожную карту, потому что "если он снова будет рассказывать, как это делает правительство Гройсмана, что надо повысить тарифы, потому что этого требует МВФ, я не буду поддерживать это правительство".

Комментируя возможность роспуска Рады, депутат назвал это политико-юридическим решением. По его мнению, выход из коалиции "Народного фронта" уменьшил вероятность досрочных выборов: "Сегодня указ о роспуске парламента уже более сомнительный, чем бы он был 2 дня назад".

Представитель "Батькивщины" посоветовал новоизбранному президенту не быть таким, как предыдущий, и следить за чистотой юридических процедур.

"И я искренне надеюсь, что он будет придерживаться буквы и духа закона и делать все в законный способ", – подытожил Власенко.

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Новости Украины БатькивщинаТимошенкодосрочные выборы
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