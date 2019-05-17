ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Батьківщина" готова до коаліційних переговорів

Новини » Політика    17.05.2019 - 13:37
"Батьківщина" готова до коаліційних переговорів
Фото: Сергій Власенко (РБК-Україна)

Також "Батьківщина" готова до формування нового уряду

"Батьківщина" готова до коаліційних переговорів і формування нового уряду. Про це заявив народний депутат, заступник голови партії Сергій Власенко журналістам у кулуарах Верховної ради України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Якщо в парламенті знайдуться політичні сили, які готові принаймні стратегічно розділити погляди "Батьківщини", ми готові з ними обговорювати подальшу співпрацю. Якщо таких людей знайдеться 226, то ми готові говорити про створення коаліції", – сказав він, нагадавши, що Юлія Тимошенко наполягала на створенні нової коаліції після виборів президента.

Об’єднання, на переконання Власенка, можливе навколо ідеологічних речей, "навколо технічного уряду, який працюватиме у перехідний період".

"Якщо мені скажуть: давайте об’єднуватися навколо підвищення тарифів, то я скажу "ні". Якщо навколо зменшення тарифів, то так.  Якщо мова піде про об’єднання навколо корупції в "Укроборонпромі", то ми цього не робитимемо. Але якщо навколо реформування армії за стандартами НАТО, то, звісно, так", – пояснив позицію член фракції.

Власенко також вважає, що технічному уряду парламент має задати умовну дорожню карту, бо "якщо він знову розказуватиме, як це робить уряд Гройсмана, що треба підвищити тарифи, бо цього вимагає МВФ, я не підтримуватиму цей уряд".

Коментуючи можливість розпуску Ради, депутат назвав це політико-юридичним рішенням. На його думку, вихід з коаліції "Народного фронту" зменшив вірогідність дострокових виборів: "Сьогодні указ про розпуск парламенту  вже більш сумнівний, ніж би він був 2 дні назад".

Представник "Батьківщини" порадив новообраному президенту не бути таким, як попередній, і стежити за чистотою юридичних процедур.

"І я щиро сподіваюся, що він дотримуватиметься букви і духу закону та робитиме все в законний спосіб", – підсумував Власенко.

У "Батьківщині" пояснили голосування за інаугурацію 20 травня Розпуск Ради відбудеться з вірогідністю 90%, - представник Кабміну у ВР
Новини України БатьківщинаТимошенкодосрочные выборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся