Фото: Сергій Власенко (РБК-Україна)

Також "Батьківщина" готова до формування нового уряду

"Батьківщина" готова до коаліційних переговорів і формування нового уряду. Про це заявив народний депутат, заступник голови партії Сергій Власенко журналістам у кулуарах Верховної ради України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Якщо в парламенті знайдуться політичні сили, які готові принаймні стратегічно розділити погляди "Батьківщини", ми готові з ними обговорювати подальшу співпрацю. Якщо таких людей знайдеться 226, то ми готові говорити про створення коаліції", – сказав він, нагадавши, що Юлія Тимошенко наполягала на створенні нової коаліції після виборів президента.

Об’єднання, на переконання Власенка, можливе навколо ідеологічних речей, "навколо технічного уряду, який працюватиме у перехідний період".

"Якщо мені скажуть: давайте об’єднуватися навколо підвищення тарифів, то я скажу "ні". Якщо навколо зменшення тарифів, то так. Якщо мова піде про об’єднання навколо корупції в "Укроборонпромі", то ми цього не робитимемо. Але якщо навколо реформування армії за стандартами НАТО, то, звісно, так", – пояснив позицію член фракції.

Власенко також вважає, що технічному уряду парламент має задати умовну дорожню карту, бо "якщо він знову розказуватиме, як це робить уряд Гройсмана, що треба підвищити тарифи, бо цього вимагає МВФ, я не підтримуватиму цей уряд".

Коментуючи можливість розпуску Ради, депутат назвав це політико-юридичним рішенням. На його думку, вихід з коаліції "Народного фронту" зменшив вірогідність дострокових виборів: "Сьогодні указ про розпуск парламенту вже більш сумнівний, ніж би він був 2 дні назад".

Представник "Батьківщини" порадив новообраному президенту не бути таким, як попередній, і стежити за чистотою юридичних процедур.

"І я щиро сподіваюся, що він дотримуватиметься букви і духу закону та робитиме все в законний спосіб", – підсумував Власенко.