"Батькивщина" не будет голосовать за закон о рынке земли, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Если закон примут, "Батькивщина" будет подавать в Конституционный суд обращение о незаконности этих действий

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за законопроект о рынке земли в его нынешней редакции, как того требуют международные партнеры. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп, передает РБК-Украина.

"Завтра вы увидите это шоу, как будут объяснять, что продать землю - это хорошо, что пару миллиардов кредитов от МВФ стоят того, чтобы распродать наши черноземы. Завтра включатся все рассказывать, что для страны сделали благо, но знайте - нас сдают. И в этом голосовании поименно можно увидеть, кто это сделает", - сказала Тимошенко.

Председатель "Батькивщины" убеждена, то, что фракции, которые ранее были против закона о рынке земли, а завтра готовы за него голосовать, является свидетельством абсолютного влияния международных институций на наш парламент.

"Под прикрытием пандемии, власть, по сути, отбирает у Украины последний. Они пользуются тем, что сейчас люди не смогут прийти ни к парламенту, ни президенту, чтобы выступить против распродажи земли, потому что в стране карантин. В закрытом, кулуарном решении они хотят нашу украинскую землю слить", - добавила Тимошенко.

Если закон примут, "Батькивщина" будет подавать в Конституционный суд обращение о незаконности этих действий.

"Мы будем сражаться за нашу украинскую землю столько, сколько нужно. Пока наша команда живет и работает, мы им этого сделать не позволим и через Конституционный суд остановим незаконные решения, и защитим украинскую землю", - отметила Тимошенко.

Напомним, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.