"Батьківщина" не голосуватиме за закон про ринок землі, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Якщо закон приймуть, "Батьківщина" буде подавати до Конституційного суду звернення про незаконність цих дій

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за законопроект про ринок землі в його нинішній редакції, як того вимагають міжнародні партнери. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та груп, передає РБК-Україна.

"Завтра ви побачите це шоу, як будуть пояснювати, що продати землю - це добре, що пару мільярдів кредитів від МВФ варті того, щоб розпродати наші чорноземи. Завтра включаться всі розповідати, що для країни зробили благо, але знайте - нас здають. І в цьому голосуванні поіменно можна побачити, хто це зробить", - сказала Тимошенко.

Голова "Батьківщини" переконана, те, що фракції, які раніше були проти закону про ринок землі, а завтра готові за нього голосувати, є свідченням абсолютного впливу міжнародних інституцій на наш парламент.

"Під прикриттям пандемії, влада, по суті, відбирає в України останнє. Вони користуються тим, що зараз люди не зможуть прийти ані до парламенту, ані до президента, щоб виступити проти розпродажу землі, тому що в країні карантин. В закритому, кулуарному рішенні вони хочуть нашу українську землю злити", - додала Тимошенко.

Якщо закон приймуть, "Батьківщина" буде подавати до Конституційного суду звернення про незаконність цих дій.

"Ми будемо битися за нашу українську землю стільки, скільки потрібно. Поки наша команда живе та працює, ми їм цього зробити не дозволимо і через Конституційний суд зупинимо незаконні рішення, і захистимо українську землю", - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.