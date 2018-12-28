"Батькивщина" более, чем вдвое опережает БПП на парламентских выборах, - соцопрос

Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (пресс-служба)

По результатам соцопроса, партия "Батькивщина" имеет наибольшую поддержку среди украинцев

Партия "Батькивщина" имеет наибольшую поддержку среди украинцев, на парламентских выборах за нее проголосовали бы 16,7% украинцев, тогда как БПП имеет вдвое меньшую поддержку - лишь 8,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София".

По данным опроса, президентскую политсилу опережают также партии "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,1% и "Слуга народа" - 10,8% опрошенных граждан, "Гражданская позиция" - 7,7%, а "Радикальная партия" - 6,2%. Таким образом, 5% барьер преодолевают 6 партий.

Сообщается, что опрос проводился с 16 по 25 декабря во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Согласно последнему масштабному опросу группы "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверенно побеждает в обоих турах выборов, независимо от того, кто будет ее соперником в финале. Во втором туре Тимошенко готовы поддержать 34% избирателей. Петру Порошенко свои голоса собираются отдать почти вдвое меньше - лишь 18%.