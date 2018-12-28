"Батьківщина" більше, як вдвічі випереджає БПП на парламентських виборах, - соцопитування

Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (прес-служба)

За результатами соцопитування, партія "Батьківщина" має найбільшу підтримку серед українців

Партія "Батьківщина" має найбільшу підтримку серед українців, на парламентських виборах за неї проголосували б 16,7% українців, тоді як БПП має вдвічі меншу підтримку - лише 8,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія".

За даними опитування, президентську політсилу випереджають також партії "Опозиційна платформа - За життя" - 11,1% та "Слуга народу" - 10,8% опитаних громадян, "Громадянська позиція" - 7,7%, а "Радикальна партія" - 6,2%. Таким чином, 5% бар’єр долають 6 партій.

Повідомляється, що опитування проводилося з 16 по 25 грудня у всіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Донбасу та анексованого Криму.

Відповідно до останнього масштабного опитування групи "Рейтинг", лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко впевнено перемагає в обох турах виборів, незалежно від того, хто буде її суперником у фіналі. У другому турі підтримати Тимошенко готові 34% виборців. Петру Порошенку свої голоси збирається віддати майже вдвічі менше - лише 18%.