ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Батьківщина" більше, як вдвічі випереджає БПП на парламентських виборах, - соцопитування

Новини » Вибори 2019    28.12.2018 - 18:08
"Батьківщина" більше, як вдвічі випереджає БПП на парламентських виборах, - соцопитування
Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (прес-служба)

За результатами соцопитування, партія "Батьківщина" має найбільшу підтримку серед українців

Партія "Батьківщина" має найбільшу підтримку серед українців, на парламентських виборах за неї проголосували б 16,7% українців, тоді як БПП має вдвічі меншу підтримку - лише 8,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія".

За даними опитування, президентську політсилу випереджають також партії "Опозиційна платформа - За життя" - 11,1% та "Слуга народу" - 10,8% опитаних громадян, "Громадянська позиція" - 7,7%, а "Радикальна партія" - 6,2%. Таким чином, 5% бар’єр долають 6 партій.

Повідомляється, що опитування проводилося з 16 по 25 грудня у всіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Донбасу та анексованого Криму.

Відповідно до останнього масштабного опитування групи "Рейтинг", лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко впевнено перемагає в обох турах виборів, незалежно від того, хто буде її суперником у фіналі. У другому турі підтримати Тимошенко готові 34% виборців. Петру Порошенку свої голоси збирається віддати майже вдвічі менше - лише 18%.

Політолог спрогнозував шанси кандидатів у президенти У "Батьківщині" виступили за перехід до інноваційної моделі економіки
Новини України БатьківщинаТимошенко Юлія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся