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Батьків вмовляли пів року. З Авдіївки евакуювали ще двох дітей

Фото: з Авдіївки евакуювали ще двох дітей (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронцям вдалось евакуювати ще одну сім'ю з двома маленькими дітьми із міста Авдіївка, Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції Донецької області.

Як розповіли у відомстві, сім'я проживала біля промзони Авдіївки, там протягом останніх 9 років точаться бої. Правоохоронці декілька разів вмовляли родину евакуюватись і виїхати з дітьми у безпечне місце. Однак ті відмовлялись і навіть змінили адресу свого проживання в Авдіївці.

Однак згодом сім'я погодилась на евакуацію. Матір, батька, дворічного Єгора та 12-річна Арину вдалось вивезти у безпечне місце. Зараз родина знайшла прихисток у Мирнограді та планує подальші дії.

Фото: з Авдіївки евакуювали ще двох дітей (dn.npu.gov.ua)

Телефонні номери гарячої лінії для евакуації на напрямках:

  • Авдіївський - 066-56-19-102;
  • Бахмутський - 066-56-15-102;
  • Великоновосілківський - 066-56-11-102;
  • Лиманський - 066-56-16-102;
  • Мар’їнський - 066-56-10-102.

Ситуація в Авдіївці

Раніше РБК-Україна повідомляло, що рятувальникам вдалось евакуювати ще одну сім'ю з двома дітьми із міста Авдіївка, Донецької області. Через постійні обстріли російських військ у місті ситуація залишається важкою.

Авдіївка через постійні атаки окупантів перейшла у "червону зону". Місто закрили для журналістів, цивільних та волонтерів.

На цьому тижні з Авдіївки планували примусово евакуювати всіх дітей, які там залишаються. За даними на 8 квітня в Авдіївці продовжують залишатися четверо дітей. При цьому громадянські відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області, попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві приховують від евакуації.

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