Родителей уговаривали полгода. Из Авдеевки эвакуировали еще двоих детей

Правоохранителям удалось эвакуировать еще одну семью с двумя маленькими детьми из города Авдеевка Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции Донецкой области.

Однако впоследствии семья согласилась на эвакуацию. Мать, отца, двухлетнего Егора и 12-летняя Арина удалось вывезти в безопасное место. Сейчас семья нашла убежище в Мирнограде и планирует дальнейшие действия.

Как рассказали в ведомстве, семья проживала возле промзоны Авдеевки, там в течение последних 9 лет ведутся бои. Правоохранители несколько раз уговаривали семью эвакуироваться и уехать с детьми в безопасное место. Однако те отказывались и даже сменили адрес своего проживания в Авдеевке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что спасателям удалось эвакуировать еще одну семью с двумя детьми из города Авдеевка Донецкой области. Из-за постоянных обстрелов русских войск в городе ситуация остается тяжелой.

Авдеевка из-за постоянных атак оккупантов перешла в "красную зону". Город был закрыт для журналистов, гражданских и волонтеров.

На этой неделе из Авдеевки планировали принудительно эвакуировать всех остающихся там детей. По данным на 8 апреля в Авдеевке продолжают оставаться четверо детей. При этом гражданские отказываются уезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные скрывают от эвакуации.

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