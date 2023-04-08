ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки дітей ще залишається в Авдіївці: відповідь начальника МВА

Новость на русском →
Авдіївка, Субота 08 квітня 2023 15:45
Скільки дітей ще залишається в Авдіївці: відповідь начальника МВА Ілюстративне фото: в Авдіївці все ще залишаються четверо дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Станом на 8 квітня в Авдіївці продовжують залишатися четверо дітей. Їх хочуть евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

За його словами, після загибелі п'ятимісячної дитини в Авдіївці було відомо про те, що у місті перебувають вісім дітей. Чотирьох вдалося вивезти.

"Зараз їх (дітей - ред.) у місті залишається четверо. Ми знаємо місцезнаходження двох. Прийнято рішення щодо 20 громад у Донецькій області про примусову евакуацію. Учора була проведена комісія ТЕБ та НС місцева, з понеділка (10 квітня - ред.) вже примусова евакуація буде і в Авдіївці", - заявив Барабаш.

Він зазначив, що дітей, чиє місце розташування відомо, обов'язково вивезуть, а двох, що залишилися, продовжують шукати.

"Упевнений, що найближчими днями ми всіх вивеземо і дітей у місті не залишиться", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Авдіївці 31 березня від обстрілу росіян загинула п'ятимісячна дитина, мати якої відмовлялася від евакуації.

Також ми писали, що мешканці Авдіївки навмисно ховають своїх дітей від евакуації та не хочуть виїжджати з міста, яким часто б'ють окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка евакуація Донецька область діти Війна Росії проти України
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян