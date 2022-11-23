Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла

Якщо зникає світло, на базових станціях мобільних операторів автоматично підключають альтернативне живлення – батареї та генератори. Їх роботи вистачає найчастіше на 4-5 годин.
Про це йде мова у матеріалі РБК-Україна "На випадок блекауту. Чи буде працювати мобільний зв’язок, якщо світло вимкнуть надовго".
Резервне живлення на станціях мобільного у разі перебоїв зі світлом вмикаються автоматично. Такої енергії, щоб тримати зв'язок, буде достатньо на 4-5 годин роботи. Про це РБК-Україна розповіла керівниця прес-служби компанії Vodafone Вікторія Рубан.
“Після 4-5 годин їх треба заряджати, як павербанки. На повну підзарядку треба до 20 годин. Тому Vodafone використовує будь-які альтернативні джерела живлення від дизель-генераторів до сонячних панелей, але таке обладнання є не скрізь, а лише на критично важливих вузлових об‘єктах”, — пояснила вона.
Там, де це можливо, оператори часто об'єднуються з іншими бізнесами — ТРЦ, підприємствами. Вони підключаються до їхніх стаціонарних дизель-генераторів.
“Ми стежимо за ситуацією і готуємось до різних сценаріїв. Усе обладнання, окрім оптоволокна, потребує електроживлення, і його відсутність — критична для роботи мережі. Тому ми вживаємо різних заходів, щоб забезпечити зв'язок попри тривалі відключення електроенергії", — додала Вікторія Рубан.
При цьому мобільні оператори в Україні закуповують додаткове обладнання, дизель-генератори, нові акумуляторні батареї, щоб абонентам можна було залишатися на зв'язку довше.
У компанії Київстар розповіли, що проводять модернізацію елементів автономного живлення базових станцій, замінюючи їх на більш сучасні літієві акумулятори. Завдяки цьому обладнання зможе працювати без підзарядки довше, до 6-7 годин.
У lifecell кілька тижнів тому почали тестувати живлення від сонячних батарей, щоб зробити обладнання більш автономним на випадок блекаутів. За результатами тесту там розглянуть і цей варіант як можливу заміну стаціонарному живленню під час відключень енергопостачання.
Раніше повідомлялося, чому при виключенні світла зникає мобільний зв'язок та інтернет.
Також президент заявив, що на випадок тривалих відключень світла. По всій Україні розгорнуть "пункти незламності".
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