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Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света

Фото: Сколько может работать мобильная связь без света (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Если исчезает свет, на базовых станциях мобильных операторов автоматически подключают альтернативное питание – батареи и генераторы. Их работы хватает чаще всего на 4-5 часов работы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На случай блекаута. Будет ли работать мобильная связь, если свет выключат надолго".

Резервное питание на станциях мобильного в случае перебоев со светом включается автоматически. Такой энергии, чтобы поддерживать связь, будет достаточно на 4-5 часов работы. Об этом РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы компании Vodafone Виктория Рубан.

“После 4-5 часов их нужно заряжать, как павербанки. На полную подзарядку нужно до 20 часов. Поэтому Vodafone использует любые альтернативные источники питания от дизель-генераторов до солнечных панелей, но такое оборудование не везде, а только на критически важных узловых объектах", — пояснила она.

Там, где это возможно, операторы часто объединяются с другими бизнесами — ТРЦ, предприятиями. Они подключаются к их стационарным дизель-генераторам.

“Мы следим за ситуацией и готовимся к разным сценариям. Все оборудование, кроме оптоволокна, нуждается в электропитании, и его отсутствие — критическое для работы сети. Поэтому мы принимаем различные меры, чтобы обеспечить связь, несмотря на длительные отключения электроэнергии", — добавила Виктория Рубан.

При этом мобильные операторы в Украине закупают дополнительное оборудование, дизель-генераторы, новые аккумуляторные батареи, чтобы абонентам можно было оставаться на связи дольше.

В компании Киевстар рассказали, что проводят модернизацию элементов автономного питания базовых станций, заменяя их на более современные литиевые аккумуляторы. Благодаря этому оборудование сможет работать без подзарядки подольше, до 6-7 часов.

В lifecell несколько недель назад начали тестировать питание от солнечных батарей, чтобы сделать оборудование более автономным на случай блекаутов. По результатам теста там рассмотрят и этот вариант как возможную замену стационарному питанию при отключении энергоснабжения.

Ранее сообщалось, почему при выключении света исчезает мобильная связь и интернет.

Также президент заявил, что на случай продолжительных отключений света. По всей Украине развернут "пункты несокрушимости".

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