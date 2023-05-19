Батальон в день. Резников озвучил колоссальные потери россиян на Бахмутском направлении

Оккупационные войска под Бахмутом теряют по батальону в день. При этом общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украино-американского форума, передает корреспондент РБК-Украина .

"По нашим оценкам, они (россияне, 0 ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, - ред.) теряют и продолжают это делать", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что защитники Бахмута делают немаловажную вещь: они уменьшают наступательный потенциал россиян и таким образом не дают им пойти в наступление на других участках линии фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч потерь россияне понесли лишь на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", - заявил министр.

Бои за Бахмут

Напомним, что тяжелые бои за город Бахмут продолжаются. По данным Минобороны, украинские военные продолжают продвигаться на флангах под городом. В частности, Силы обороны освободили около 20 квадратных километров в Бахмутском районе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) уже отмечают, что украинские военные перехватили тактическую инициативу под Бахмутом, подобное заявление также было сделано и в Минобороны Британии.

Однако освобождение территорий дается нелегко, поскольку оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.

В Минобороны отмечают, что ВСУ имеют успехи на отдельных участках Бахмутского направления, но в самом Бахмуте оккупанты продвигаются.

Колоссальные потери россиян в боях за Бахмут

Напомним, как в марте подсчитало CNN, Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. Сообщалось, что на каждого украинского военного, погибшего во время защиты Бахмута, оккупанты потеряли по меньшей мере пять человек.

Стоит отметить, по подсчетам США, опубликованным в феврале, только с декабря 2022 года Россия понесла 100 тысяч потерь, в том числе более 20 тысяч погибшими, на востоке Украины, где самые ожесточенные бои идут вокруг Бахмута.

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