Батальйон "Свобода" отримав майже 2500 дронів різних типів від громади столиці, - Кличко

За його словами, він відвідав бійців батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, які перебувають на ротації, а деякі з них відновлюються після поранень.

"Від громади Києва передав на фронт бійцям цього батальйону ще майже 2500 БпЛА різних типів. Відправили на передову й кілька десятків систем РЕБ, зокрема автомобільних та окопних. Два транспортних всюдиходи та інше вкрай необхідне оснащення", - повідомив Віталій Кличко.

Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" (kyiv.klichko.org)

Також мер нагадав, що Київрада постійно збільшує підтримку військових.

"Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил безпеки й оборони. Також дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" і передбачити ще 2 млрд на допомогу нашим захисникам", - зазначив він.

За словами Кличка, документ на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом його внесуть в зал для ухвалення.

"Ми продовжимо допомагати нашим військовим - і за кошти громади, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" (kyiv.klichko.org)