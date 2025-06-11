Батальйон "Свобода" отримав майже 2500 дронів різних типів від громади столиці, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" НГУ. Мова йде про майже 2500 БпЛА різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, він відвідав бійців батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, які перебувають на ротації, а деякі з них відновлюються після поранень.
"Від громади Києва передав на фронт бійцям цього батальйону ще майже 2500 БпЛА різних типів. Відправили на передову й кілька десятків систем РЕБ, зокрема автомобільних та окопних. Два транспортних всюдиходи та інше вкрай необхідне оснащення", - повідомив Віталій Кличко.
Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" (kyiv.klichko.org)
Також мер нагадав, що Київрада постійно збільшує підтримку військових.
"Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил безпеки й оборони. Також дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" і передбачити ще 2 млрд на допомогу нашим захисникам", - зазначив він.
За словами Кличка, документ на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом його внесуть в зал для ухвалення.
"Ми продовжимо допомагати нашим військовим - і за кошти громади, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.
Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" (kyiv.klichko.org)
Загалом Кличко передав бійцям "Свободи" від киян 2225 fpv-дронів, майже 60 денних розвідувальних БпЛА Mavic та майже 140 нічних Mavic, а також 3 бомбери.
За словами Кличка, з початку поточного року Київ виділив на оснащення й нагальні потреби 4 бригади НГУ майже 230 млн грн.
Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що з початку року столична громада виділила на допомогу армії вже 6 млрд грн.
Зокрема, за ці кошти військовим підрозділам передано понад 16 тисяч дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення.
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