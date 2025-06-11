Батальон "Свобода" получил почти 2500 дронов различных типов от общины столицы, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал крупную партию помощи от общины Киева бойцам батальона "Свобода" НГУ. Речь идет о почти 2500 БпЛА различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, он посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации, а некоторые из них восстанавливаются после ранений.
"От громады Киева передал на фронт бойцам этого батальона еще почти 2500 БпЛА разных типов. Отправили на передовую и несколько десятков систем РЭБ, в частности автомобильных и окопных. Два транспортных вездехода и другое крайне необходимое оснащение", - сообщил Виталий Кличко.
Кличко передал большую партию помощи от общины Киева бойцам батальона "Свобода" (kyiv.klichko.org)
Также мэр напомнил, что Киевсовет постоянно увеличивает поддержку военных.
"В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Также дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" и предусмотреть еще 2 млрд на помощь нашим защитникам", - отметил он.
По словам Кличко, документ на финальной стадии наработки и в ближайшее время его внесут в зал для принятия.
"Мы продолжим помогать нашим военным - и за средства общины, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.
Кличко передал большую партию помощи от общины Киева бойцам батальона "Свобода" (kyiv.klichko.org)
В общем Кличко передал бойцам "Свободы" от киевлян 2225 fpv-дронов, почти 60 дневных разведывательных БпЛА Mavic и почти 140 ночных Mavic, а также 3 бомбера.
По словам Кличко, с начала текущего года Киев выделил на оснащение и насущные потребности 4 бригады НГУ почти 230 млн грн.
Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что с начала года столичная община выделила на помощь армии уже 6 млрд грн.
В частности, за эти средства военным подразделениям передано более 16 тысяч дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, автомобили и другое необходимое оснащение.
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