Батальон "Свобода" получил почти 2500 дронов различных типов от общины столицы, - Кличко

По его словам, он посетил бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины, которые находятся на ротации, а некоторые из них восстанавливаются после ранений.

"От громады Киева передал на фронт бойцам этого батальона еще почти 2500 БпЛА разных типов. Отправили на передовую и несколько десятков систем РЭБ, в частности автомобильных и окопных. Два транспортных вездехода и другое крайне необходимое оснащение", - сообщил Виталий Кличко.

Кличко передал большую партию помощи от общины Киева бойцам батальона "Свобода" (kyiv.klichko.org)

Также мэр напомнил, что Киевсовет постоянно увеличивает поддержку военных.

"В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил безопасности и обороны. Также дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" и предусмотреть еще 2 млрд на помощь нашим защитникам", - отметил он.

По словам Кличко, документ на финальной стадии наработки и в ближайшее время его внесут в зал для принятия.

"Мы продолжим помогать нашим военным - и за средства общины, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Кличко передал большую партию помощи от общины Киева бойцам батальона "Свобода" (kyiv.klichko.org)