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Батальон белорусских добровольцев вошел в состав ВСУ. Бойцы приняли присягу

Фото: батальон белорусских добровольцев вошел в состав ВСУ (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины. Его бойцы уже приняли присягу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал батальона.

"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Обет на белорусском написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии", - говорится в сообщении.

Что известно о батальоне

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского был создан с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В его состав входят лишь белорусы, а название батальон получил в честь Кастуся Калиновского, который в 19 веке организовывал восстание против Российской империи на территории Беларуси.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось о создании в своей структуре специального подразделения интернационального легиона.

Также стало известно, что более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Международный легион Украины. Среди них есть ветераны Вооруженных сил.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 31-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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