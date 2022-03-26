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Батальйон білоруських добровольців увійшов до складу ЗСУ. Бійці склали присягу

Фото: батальйон білоруських добровольців увійшов до складу ЗСУ (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил України. Його бійці вже склали присягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал батальйону.

"У цей важливий для білоруської історії день присягу склали добровольці батальйону Кастуся Калиновського. Наш батальйон входить до складу Збройних сил України. Обітницю білоруською написали наші волонтери. Ми впевнені, що в майбутньому цей текст стане основою присяги для справжньої білоруської армії", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про батальйон

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського був створений з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. До його складу входить лиш білоруси, а назву батальйон отримав в честь Кастуся Калиновського, який у 19 столітті організовував повстання проти російської імперії на території Білорусі.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про створення у своїй структурі спеціального підрозділу інтернаціонального легіону.

Також стало відомо, що понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до Міжнародного легіону України. Серед них є ветерани Збройних сил.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 31-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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