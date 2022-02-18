Баскетбольне шоу в США, хокейна битва за "золото", дуель футбольних Учителів: анонс вихідних у спорті

Протистояння "Манчестер Сіті" та "Тоттенхема", хокейний фінал зимової Олімпіади, філософська битва в Лідсі, "500 миль Дейтони" та Матч усіх зірок НБА відбудуться у ці вихідні.

"Манчестер Сіті" – "Тоттенхем"

19 лютого, 19:30, Манчестер, "Етіхад", телетрансляція на Setanta Sports

Безумовний лідер англійської першості прийме амбітних "шпор", які в останніх турах закульгали. Підопічні Антоніо Конте програли 3 матчі АПЛ поспіль і відстають на 7 очок від заповітної топ-4. Лондонці ще мають поєдинки в запасі, але вікно маневру суттєво звузилося.

"Сіті" посеред тижня знищив лісабонський "Спортінг" (5:0) в Лізі чемпіонів і зняв питання виходу в чвертьфінал. Ця обставина може розслабити "містян" і збільшити шанси "Тоттенхема". Тим більше, керманич лондонців має досвід перемог над Хосепом Гвардіолою. У протистояннях з Конте в останнього паритет – 2 перемоги, 2 поразки.

Фінляндія – ОКР

20 лютого, 06:10, Пекін, Державний палац спорту, трансляція на "Суспільне Спорт"

Знекровлений відсутністю зірок НХЛ хокейний турнір на Олімпіаді-2022 підійшов до вирішального матчу. За олімпійське "золото" поборються два з трьох переможців групового етапу. Фіни на шляху до фіналу пройшли Швейцарію (5:1) та Словаччину (2:0). Тепер же "Суомі" готові вперше перемогти на Іграх.

Команда Олімпійського комітету Росії йшла важче. Програла чехам у групі (5:6 в овертаймі), дотиснула Данію у чвертьфіналі (3:1) та дивом переграла Швецію за булітами в 1/2 фіналу (2:1). Без росіян з-за океану ОКР складно, але ця умова рівна для всіх. Захист же титулу чинного олімпійського чемпіона – додатковий тягар, під яким можна і впасти.

"Лідс" – "Манчестер Юнайтед"

20 лютого, 16:00, Лідс, "Елланд Роуд", телетрансляція на Setanta Sports

Романтизоване телебаченням 90-х протистояння "Лідса" та МЮ цьогоріч повинне сподобатися естетам. А як інакше, якщо на чолі обох команд тепер справжні гуру – Марсело Б'єлса та Ральф Рангнік. Десятки тренерів по всьому світу визнають їх Учителями, а нинішні команди намагаються осягнути рівень високих ідей.

Фаворитом двобою виглядають манкуніанці. Їхня серія без поразок у чемпіонаті налічує вже 6 матчів. Тим часом зірковий Кріштіану Роналду посеред тижня перервав гольову засуху й поведе молодших партнерів у бій. Однак "Лідс", попри переповнений лазарет, залишається міцним горішком. Та й Б'єлса сюрприз Рангніку точно приготував.

Daytona 500

20 лютого, 21:30, Дейтона-Біч, "Дейтона Інтернешнл Спідвей", телетрансляція на Setanta Sports+

За любов до автоспорту цих вихідних відповідатиме серія NASCAR Cup. За океаном пройде одна з найпрестижніших гонок Північної Америки – "500 миль Дейтони". Дві сотні кіл на вигнутому овалі у Флориді покликані стати яскравим стартом сезону-2022 у найвищій категорії NASCAR.

Із поула в Дейтоні розпочне чинний чемпіон Кайл Ларсон. Зовсім поруч – ще два представники команди "Хендрік". Алекс Боумен і Вільям Байрон можуть виконати роль "тілоохоронців" Ларсона. Тим більше, 3-разовий переможець Daytona 500 Денні Хемлін неподалік (8-ме місце). А якщо всі ці прізвища незнайомі, то можна повболівати за 50-річного чемпіона Формули-1 Жака Вільньова.

Матч всіх зірок НБА

21 лютого, 03:00, Клівленд, Rocket Mortgage FieldHouse, телетрансляція на Setanta Sports

У ніч проти понеділка відбудеться головне баскетбольне шоу зими. На паркет арени в Огайо вийдуть команди Леброна Джеймса та Кевіна Дюранта. Саме цей дует зірок переміг у голосуванні фанатів Західної та Східної конференцій й зібрав свої "банди".

Фаворитом виглядає п'ятірка Леброна, до якої, окрім форварда "Лейкерс", потрапили Каррі, Морант, Йокіч і Віггінс. Дюрант натомість гратиме пліч-о-пліч із Янгом, Дерозаном, Ембіідом та Адетокунбо. Торік команда останнього була розбита Леброном і компанією (170:150). Настав час реваншу?