Баскетбольний "Прометей" упевнено здолав "Бург" у групі Єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 16-й тур

"Прометей" – "Бург" – 96:82 (21:16, 26:20, 27:26, 22:20)

Стартова чверть промайнула в більш-менш рівній боротьбі. У дебюті обидві команди відчули смак лідерства, але поступово слобожанці захопили ініціативу. Однак, піти у відрив "Прометей" не зміг – "Бург" тримався гідно та відстав за підсумками 10-хвилинки лише на 5 пунктів.

Утім, хлопці Ронена Гінзбурга додали в другій чверті. Український гранд методично збільшував власну перевагу та лише одного разу дозволив "Бургу" підібратися на відстань трьох очок. Утім, ударна кінцівка "Прометея" дозволила піти на велику перерву з +11.

У третій чверті французький колектив зосередився на тому, щоб не втратити ще більше. Загалом це завдання "Бург" зумів виконати, хоч на піку програвав слобожанцям 18 очок. Перед фінальною 10-хвилинкою гості ще зберегли натяк на інтригу. Та в останній чверті команда Гінзбурга не надала французам жодного шансу на перемогу, холоднокровно довівши матч до перемоги.

Завдяки тріумфу в Ризі "Прометей" зберіг лідерство в групі A турніру. Рекорд української команди – 12 перемог, 4 поразки. Найрезультативнішим у складі слобожанців став Ді Джей Стефенс, який набрав 28 очок.