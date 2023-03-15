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Баскетбольный "Прометей" уверенно одолел "Бург" в группе Еврокубка

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Рига, Среда 15 марта 2023 20:56
Баскетбольный "Прометей" уверенно одолел "Бург" в группе Еврокубка Фото: Ди Джей Стефенс набрал 28 пунктов против "Бурга" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Яркой победой слобожанского "Прометея" над французским "Бургом" завершился очередной матч группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 16-й тур

"Прометей" – "Бург" – 96:82 (21:16, 26:20, 27:26, 22:20)

Стартовая четверть пронеслась в более или менее равной борьбе. В дебюте обе команды почувствовали вкус лидерства, но постепенно слобожанцы захватили инициативу. Однако уйти в отрыв "Прометей" не смог – "Бург" держался достойно и отстал по итогам 10-минутки всего на 5 пунктов.

Впрочем, ребята Ронена Гинзбурга прибавили во второй четверти. Украинский гранд методически увеличивал собственное преимущество и только однажды позволил "Бургу" подобраться на расстояние трех очков. Впрочем, ударная концовка "Прометея" позволила уйти на большой перерыв с +11.

В третьей четверти французский коллектив сосредоточился на том, чтобы не потерять больше. В целом эту задачу "Бург" сумел выполнить, хотя на пике проигрывал слобожанцам 18 очков. Перед финальной 10-минуткой гости еще сохранили намек на интригу. Но в последней четверти команда Гинзбурга не предоставила французам ни единого шанса на победу, хладнокровно доведя матч до победы.

Благодаря триумфу в Риге "Прометей" сохранил лидерство в группе A турнира. Рекорд украинской команды – 12 побед, 4 поражения. Самым результативным в составе слобожанцев стал Ди Джей Стефенс, набравший 28 очков.

К слову, накануне "Будивельник" проиграл ответный матч 1/4 финала Кубка Европы ФИБА.

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