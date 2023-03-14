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"Будівельник" вилетів у чвертьфіналі Кубка Європи від "Шоле"

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Шоле, Вівторок 14 березня 2023 22:57
"Будівельник" вилетів у чвертьфіналі Кубка Європи від "Шоле" Фото: Старань Джонні Берганемескела забракло для перемоги (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Прикрою поразкою від французького "Шоле" на виїзді столичний "Будівельник" завершив виступи в Кубку Європи ФІБА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Європи ФІБА, 1/4 фіналу, другий матч

"Шоле" – "Будівельник" – 83:79 (23:18, 20:20, 26:17, 14:24)

Прибувши до Франції з мінімальною перевагою за підсумками першого поєдинку (73:72), "гладіатори" стартували доволі впевнено. Принаймні до середини першої чверті кияни стабільно були попереду "червоно-білих" на кілька пунктів. Але в кінцівці "Шоле" перехопив ініціативу та завершив із +5.

У другій 10-хвилинці "Будівельник" кинув усі сили на те, щоб не дати французькому колективу піти у відрив. Окремі відрізки киян були вдалими – двічі підопічні Яніка Маррі зрівнювали рахунок. Однак, "Шоле" на велику перерву пішов із тим же 5-очковим гандикапом.

А ось третя чверть стала повним бенефісом господарів. "Шоле" швидко зробив перевагу двозначною. "Гладіатори" взятий суперником темп підтримувати не змогли, тож перед вирішальними десятьма хвилинами вже мали очковий дефіцит у розмірі 14 пунктів.

Ще гіршими справи "Будівельника" стали на стали у фінальній чверті. На піку перевага "Шоле" сягнула 20-ти очок. Утім, кияни продемонстрували неабиякий характер і за кількадесят секунд до сирени зробили відставання мінімальним (79:81). Проте, господарі таки дотиснули "гладіаторів".

Найкращим у складі "Будівельника" в останньому цьогоріч матчі Кубка Європи ФІБА став Арчі Гудвін. Американський оборонець набрав 23 очки, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. На паркет він провів 33,5 хвилини.

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